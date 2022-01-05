Öğrencileri taşıyan midibüsün devrildiği kazada ölü sayısı 2'ye yükseldi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Öğrencileri taşıyan midibüsün devrildiği kazada ölü sayısı 2'ye yükseldi

Öğrencileri taşıyan midibüsün devrildiği kazada ölü sayısı 2'ye yükseldi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kayseri'nin Hacılar ilçesinde kayak yapmak için Erciyes Dağı'na giden öğrencileri taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada ölü sayısı 2'ye yükseldi.

KAYSERİ (İHA) - Kayseri'nin Hacılar ilçesinde kayak yapmak için Erciyes Dağı'na giden öğrencileri taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada ölü sayısı 2'ye yükseldi.

Kaza, Hacılar ilçesine bağlı Erenler Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Erciyes Dağı'na kayak yapmak için giden Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Havacılık Bölümü öğrencilerini taşıyan Özkan S.'nin kullandığı midibüs yoldan çıkarak şarampole devrildi. Kazanın ardından bölgeye çok sayıda sağlık, polis, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada olay yerinde 1 kişi hayatını kaybederken 21 kişi yaralandı. Ekipler tarafından otobüsten çıkartılan yaralılar, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazanın ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan bir öğrenci daha yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

(Eren Kan/İHA)

Öğrencileri taşıyan midibüsün devrildiği kazada ölü sayısı 2'ye yükseldi

Kayseri'de öğrencileri taşıyan midibüs devrildi: 2 kişi öldü, 20 yaralı var

Kayseri'de öğrencileri taşıyan midibüs devrildi: 2 kişi öldü, 20 yaralı var

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title