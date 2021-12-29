Son dakika haber | Öğrenci servisi kaza yaptı: 3 yaralı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber | Öğrenci servisi kaza yaptı: 3 yaralı

Son dakika haber | Öğrenci servisi kaza yaptı: 3 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika 3. sayfa haberi: Muğla'nın Menteşe ilçesi Denizli karayolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında üç kişi hafif yaralandı.

DENİZLİ (İHA) - Muğla'nın Menteşe ilçesi Denizli karayolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında üç kişi hafif yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, M.Ü. yönetimindeki 48 M 0915 plaka otomobili ile Kötekli Mahallesinden Denizli karayoluna çıktığı esnada N.Y.'nin kullandığı 48 S 0199 plakalı öğrenci servis aracı karayolu ortasında çarpıştı.

Kazada öğrenci servisi minibüsünde bulunan N.N.K., Y.S.Ö ve N.E.K isimli yolcular yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar sonrası olay yerine 112 ambulans ve trafik ekipleri yönlendirildi.

Kazada yaralanan üç kişi Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilirken, yaralılar ayakta tedavileri yapıldı. - MUĞLA

Son dakika haber | Öğrenci servisi kaza yaptı: 3 yaralı

Son dakika haber | Öğrenci servisi kaza yaptı: 3 yaralı

Son dakika haber | Öğrenci servisi kaza yaptı: 3 yaralı

Sokakta yere yığılıp kalan yaşlı kadının eşi ne yapacağını bilemedi, yoldan geçenlerin duyarsızlığı pes dedirtti

Sokakta yere yığılıp kalan yaşlı kadının eşi ne yapacağını bilemedi, yoldan geçenlerin duyarsızlığı pes dedirtti

 Şehrin en işlek caddesinde kız kavgası! Saç saç baş başa böyle birbirlerine girdiler

Şehrin en işlek caddesinde kız kavgası! Saç saç baş başa böyle birbirlerine girdiler

 13 yaşındaki çocuğa saldıran pitbull cinsi köpeğin sahibine 12 bin lira ceza

13 yaşındaki çocuğa saldıran pitbull cinsi köpeğin sahibine 12 bin lira ceza

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title