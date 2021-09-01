Son dakika haber... OGM Ormanspor Kadın Basketbol Takımı, Fransız Soana Lucet'i transfer etti
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Son dakika haber... OGM Ormanspor Kadın Basketbol Takımı, Fransız Soana Lucet'i transfer etti

Son dakika haber... OGM Ormanspor Kadın Basketbol Takımı, Fransız Soana Lucet'i transfer etti
Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar - Haberler | Spor

Son dakika haberlerine göre OGM Ormanspor Kadın Basketbol Takımı, Fransız oyuncu Soana Lucet'i kadrosuna kattı.

OGM Ormanspor Kadın Basketbol Takımı, Fransız oyuncu Soana Lucet'i kadrosuna kattı.

Başkent kulübünden yapılan açıklamada, "Ekibimizin yeni üyesi Fransız oyuncu Soana Lucet, bu sezon takımımız için mücadele edecek. OGM Ormanspor ailesine hoş geldin Soana." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar

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