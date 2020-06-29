Son dakika haber | Oğluyla tedavi gördüğü hastanede koronavirüsten öldü
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haber | Oğluyla tedavi gördüğü hastanede koronavirüsten öldü

Gelen son dakika haberlerine göre KAYSERİ'nin Pınarbaşı ilçesinde, oğlu Hacı Göl (35) ile aynı hastanede koronavirüs tedavisi gören, 10 çocuk babası İbrahim Göl (86) hayatını kaybetti.

Son dakika haber | Oğluyla tedavi gördüğü hastanede koronavirüsten öldü
29.06.2020 10:09 | Son Güncelleme: 29.06.2020 10:18

KAYSERİ'nin Pınarbaşı ilçesinde, oğlu Hacı Göl (35) ile aynı hastanede koronavirüs tedavisi gören, 10 çocuk babası İbrahim Göl (86) hayatını kaybetti.  Babasını kaybetmenin acısını yaşayan Hacı Göl, "Babam koronavirüsten dolayı 12 gündür mücadele ettiği yaşamına yenik düştü. Kimse 'Bana bulaşmaz' demesin" dedi.

Pınarbaşı ilçesine bağlı Yukarı Borandere Mahallesi'nde oturan Hacı Göl ve babası İbrahim Göl, 2 hafta önce yüksek ateş ve öksürük şikayetleriyle Kayseri Şehir Hastanesi'ne başvurdu. Baba ve oğlunun hastanede yapılan Covid-19 testi pozitif çıktı. Bunun üzerine Hacı ve İbrahim Göl, hastanede koronavirüs tedavisine alındı. Göl'ün yaşadığı Yukarı Borandere Mahallesi'nde ise nişan töreni yapıldığının belirlenmesi üzerine mahalleli, testten geçirildi. Çok sayıda kişinin testinin pozitif çıkması üzerine mahalle, karantinaya alındı. Hastanede tedavi altında olan Hacı Göl, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Lütfen bu hastalığı dikkate alalım. Maske, mesafe ve hijyen konusunu unutmayalım. Birilerinin mutluluğunu paylaşmak için kendi hayatınızı karartmayın. Ben çocuklarımın yüzüne bakamadım, sarılamadım. Çıkıp çıkmayacağım belli değil. Düğün, nişan böyle şeylere arkadaşlarınızı çağırıp kimsenin hayatını, yuvasını yıkmayın. Bizim köyde 'nişan yapalım' dediler. 300 hane köy karantina altında. Perişan bir durumdalar. Köyde bir nişan yaptılar, milletin geleceğini yıktılar" dedi. 

'KİMSE, BANA BULAŞMAZ, DEMESİN'Hacı Göl'ün babası İbrahim Göl, hastanede 12 gün süren tedavinin ardından dün akşam hayatını kaybetti. Sosyal medya hesabından acı haberi paylaşan Hacı Göl, "Babam koronavirüsten dolayı 12 gündür mücadele ettiği yaşamına an itibari ile yenik düşmüştür. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun inşallah. Lütfen bu konuyu dikkate alalım. Kimse 'Bana bulaşmaz' demesin. Sosyal mesafeyi koruyun. Benim canım yandı. Başkasının yanmasın. Allah devletimize ve milletimize zeval vermesin. Elinden geleni yaptı ama olmadı" dedi.

10 çocuk babası İbrahim Göl, Yukarı Borandere Mahallesi'nde toprağa verilecek.


Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: DHA

Manşet

Haberler

İsrail, Kovid-19 salgınında ikinci dalgayı yaşıyor Haber
İsrail, Kovid-19 salgınında ikinci dalgayı yaşıyor
Koronavirüs salgınına dair tüm seçenekler masada! Erdoğan 1 Temmuz için yeni kararlar alabilir Haber
Koronavirüs salgınına dair tüm seçenekler masada! Erdoğan 1 Temmuz için yeni kararlar alabilir
Evlenmek için arabasına verdiği ilan bin pişman etti: Eş ararken belamı buldum Haber
Evlenmek için arabasına verdiği ilan bin pişman etti: Eş ararken belamı buldum
Huysuz kadın, maske takmadığı için kendisine hizmet etmeyen garsonu rezil etmek isterken zengin etti Haber
Huysuz kadın, maske takmadığı için kendisine hizmet etmeyen garsonu rezil etmek isterken zengin etti
Sakarya'da imama küsen vatandaşlar kıraathane önünde namaz kıldı, Diyanet İşleri Başkanı konunun çözümü için talimat verdi Haber
Sakarya'da imama küsen vatandaşlar kıraathane önünde namaz kıldı, Diyanet İşleri Başkanı konunun çözümü için...
İbrahim Tatlıses'in 42 yaş küçük sevgilisinin pozları Instagram'ı salladı Haber
İbrahim Tatlıses'in 42 yaş küçük sevgilisinin pozları Instagram'ı salladı
Bitlis'te kaz yetiştiren ikili, kazancı nedeniyle herkese bu işi tavsiye ediyor
Bitlis'te kaz yetiştiren ikili, kazancı nedeniyle herkese bu işi tavsiye ediyor
Rıdvan Dilmen: Fatih Terim, kendisini milli takımdaki görevinden alan kişinin Erdoğan olduğunu düşünüyor
Rıdvan Dilmen: Fatih Terim, kendisini milli takımdaki görevinden alan kişinin Erdoğan olduğunu düşünüyor
Yaptığı kaza sonucu aracı perte çıkan Alişan'ın yeni tercihi güvenilirliği ile bilinen marka oldu
Yaptığı kaza sonucu aracı perte çıkan Alişan'ın yeni tercihi güvenilirliği ile bilinen marka oldu
Acımasız anneden kan donduran cinayet! 4 yaşındaki kızını ağzına tülbent sokup yastıkla boğdu
Acımasız anneden kan donduran cinayet! 4 yaşındaki kızını ağzına tülbent sokup yastıkla boğdu
Son dakika: Balıkesir Ayvalık'ta mültecileri taşıyan bot battı: 35 kişi kurtarıldı, 4 kişi aranıyor
Son dakika: Balıkesir Ayvalık'ta mültecileri taşıyan bot battı: 35 kişi kurtarıldı, 4 kişi aranıyor
Adana'da nişasta fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı
Adana'da nişasta fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı
Altının gram fiyatı 390 liradan işlem görüyor
Altının gram fiyatı 390 liradan işlem görüyor
Deniz dolgusu üzerine inşa edilen Karadeniz'deki sahil yolunda çatlaklar oluştu
Deniz dolgusu üzerine inşa edilen Karadeniz'deki sahil yolunda çatlaklar oluştu
Oyuncu Selin Demiratar kendisinden 10 yaş büyük Mehmet Ali Çebi ile evlendi
Oyuncu Selin Demiratar kendisinden 10 yaş büyük Mehmet Ali Çebi ile evlendi
İkna çalışmaları sonucu birisi gri listede yer alan 3 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu
İkna çalışmaları sonucu birisi gri listede yer alan 3 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu
Çaykur Rizespor, 2-0 geriye düştüğü maçta Yukatel Denizlispor ile 2-2 berabere kaldı
Çaykur Rizespor, 2-0 geriye düştüğü maçta Yukatel Denizlispor ile 2-2 berabere kaldı
'Özgürlükler' ülkesinin başkentinde Atatürk'e büyük saygısızlık! Hakaret içerikli pankart astılar
'Özgürlükler' ülkesinin başkentinde Atatürk'e büyük saygısızlık! Hakaret içerikli pankart astılar
Acun, Nisa ve Sercan olayına el attı: Ses kayıtlarınız var, her şeyi açıklıyor
Acun, Nisa ve Sercan olayına el attı: Ses kayıtlarınız var, her şeyi açıklıyor
Tıp dünyası Hindistan'da kolsuz ve bacaksız doğan kız bebeğini konuşuyor
Tıp dünyası Hindistan'da kolsuz ve bacaksız doğan kız bebeğini konuşuyor
Anneanne intihar etmek istedi, 3 yaşındaki torunu gözyaşlarına boğuldu
Anneanne intihar etmek istedi, 3 yaşındaki torunu gözyaşlarına boğuldu
Aşı çalışmaları yapan Çinli şirket duyurdu: İnsanlar üzerinde başarıyla denedi
Aşı çalışmaları yapan Çinli şirket duyurdu: İnsanlar üzerinde başarıyla denedi
Başakşehir maçındaki performansı sonrası taraftarlar, Belhanda'ya sosyal medyada tepki gösterdi
Başakşehir maçındaki performansı sonrası taraftarlar, Belhanda'ya sosyal medyada tepki gösterdi
Kısıtlamayı ihlal ettiği için ceza kesilen yaşlı kadın sitem etti: Beni mi buldular?
Kısıtlamayı ihlal ettiği için ceza kesilen yaşlı kadın sitem etti: Beni mi buldular?
Dizi setinde büyük panik! Yarım Kalan Aşklar dizisinin makyözü koronavirüse yakalandı
Dizi setinde büyük panik! Yarım Kalan Aşklar dizisinin makyözü koronavirüse yakalandı
Yargıtay'dan milyonlarca çalışanı ilgilendiren emsal niteliğinde fazla mesai kararı
Yargıtay'dan milyonlarca çalışanı ilgilendiren emsal niteliğinde fazla mesai kararı
Sivasspor maçının ardından bir Kayserispor yöneticisi, başkan Berna Gözbaşı'nın üzerine yürüdü
Sivasspor maçının ardından bir Kayserispor yöneticisi, başkan Berna Gözbaşı'nın üzerine yürüdü
Kabloları çalmak için girdiği trafoda akıma kapılan bir kişi can verdi
Kabloları çalmak için girdiği trafoda akıma kapılan bir kişi can verdi
İzmir'de ürettiği salyangoz kremini dünyaya satıyor
İzmir'de ürettiği salyangoz kremini dünyaya satıyor
Diyarbakır Valiliği, terör şüphelisine 'köpekle işkence yapıldı' iddialarını yalanladı
Diyarbakır Valiliği, terör şüphelisine "köpekle işkence yapıldı" iddialarını yalanladı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Halife Hafter Adnan Menderes Bekir Pakdemirli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Murat Boz Seda Sayan Serenay Sarıkaya
Spor Fatih Terim Burak Yılmaz Hikmet Karaman Malcolm Thomas Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Muğla Yangın Deprem Başakşehir
Şu an buradasınız: Son dakika haber | Oğluyla tedavi gördüğü hastanede koronavirüsten öldü - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.6.2020 11:02:20. #1.14#
title