Oğluyla kavga eden 2 çocuğu okul servisinde öldürdü (4)

KEŞİF SIRASINDA MİNİBÜS DE OLAY YERİNE GETİRİLDİÇorum'un Alaca ilçesinde Servet B.'nin, oğlunun kavga ettiği Tunç Taşar ve Kaan Hakverdi'yi tabancayla vurarak öldürdüğü okul servis minibüsü de keşif için olay yerine getirildi.