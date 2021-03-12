Oğluyla kavga eden 2 çocuğu okul servisinde öldürdü (4)
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Oğluyla kavga eden 2 çocuğu okul servisinde öldürdü (4)

12.03.2021 17:16 | Son Güncelleme: 12.03.2021 17:33
Oğluyla kavga eden 2 çocuğu okul servisinde öldürdü (4)

KEŞİF SIRASINDA MİNİBÜS DE OLAY YERİNE GETİRİLDİÇorum'un Alaca ilçesinde Servet B.'nin, oğlunun kavga ettiği Tunç Taşar ve Kaan Hakverdi'yi tabancayla vurarak öldürdüğü okul servis minibüsü de keşif için olay yerine getirildi.

KEŞİF SIRASINDA MİNİBÜS DE OLAY YERİNE GETİRİLDİ

Çorum'un Alaca ilçesinde Servet B.'nin, oğlunun kavga ettiği Tunç Taşar ve Kaan Hakverdi'yi tabancayla vurarak öldürdüğü okul servis minibüsü de keşif için olay yerine getirildi. Yapılan keşfin ardından minibüs, yeniden İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.


Oğluyla kavga eden 2 çocuğu okul servisinde öldürdü (4)
Oğluyla kavga eden 2 çocuğu okul servisinde öldürdü (4)
Oğluyla kavga eden 2 çocuğu okul servisinde öldürdü (4)
Oğluyla kavga eden 2 çocuğu okul servisinde öldürdü (4)
Oğluyla kavga eden 2 çocuğu okul servisinde öldürdü (4)
Oğluyla kavga eden 2 çocuğu okul servisinde öldürdü (4)
Oğluyla kavga eden 2 çocuğu okul servisinde öldürdü (4)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yusuf ÇINAR

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