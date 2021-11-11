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Son dakika haber... Oğlunun yaktığı evden kaçtı, kalp krizi geçirip öldü

Demirören Haber Ajansı / Ahmet Atmaca - Haberler | Güncel
Son dakika haber... Oğlunun yaktığı evden kaçtı, kalp krizi geçirip öldü

Son dakika haber: GAZİANTEP'in Nizip ilçesinde oğlunun ateşe verdiği evden kaçıp komşusuna sığınan Fatma Taşatan (65), geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

FATİH, İSTANBUL (DHA) - GAZİANTEP'in Nizip ilçesinde oğlunun ateşe verdiği evden kaçıp komşusuna sığınan Fatma Taşatan (65), geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

Olay, dün akşam saatlerinde Nizip ilçesi Kocatepe Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, madde bağımlısı Fatih Taşatan, annesi Fatma Taşatan ile tartıştı. Çıkan kavga sonrası Fatih Taşatan evi ateşe verdi, annesi son anda kaçarak komşusuna sığındı. Burada fenalaşan Fatma Taşatan, yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, Fatma Taştan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Kalp krizi sonucu öldüğü tespit edilen Taştan'ın cenazesi, adli tıp kurumunda yapılan otopsinin yakınlarına teslim edildi. Olay sonrası kaçan Fatih Taşatan'ın yakalama çalışmaları sürüyor.


- Gaziantep
Son dakika haber... Oğlunun yaktığı evden kaçtı, kalp krizi geçirip öldü

Son dakika haber... Oğlunun yaktığı evden kaçtı, kalp krizi geçirip öldü

Son dakika haber... Oğlunun yaktığı evden kaçtı, kalp krizi geçirip öldü

Demirören Haber Ajansı / Ahmet Atmaca - Son Dakika Haberleri
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