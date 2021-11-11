Son dakika haber... Oğlunun yaktığı evden kaçtı, kalp krizi geçirip öldü

Olay, dün akşam saatlerinde Nizip ilçesi Kocatepe Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, madde bağımlısı Fatih Taşatan, annesi Fatma Taşatan ile tartıştı. Çıkan kavga sonrası Fatih Taşatan evi ateşe verdi, annesi son anda kaçarak komşusuna sığındı. Burada fenalaşan Fatma Taşatan, yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, Fatma Taştan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Kalp krizi sonucu öldüğü tespit edilen Taştan'ın cenazesi, adli tıp kurumunda yapılan otopsinin yakınlarına teslim edildi. Olay sonrası kaçan Fatih Taşatan'ın yakalama çalışmaları sürüyor.