BABASININ ÖLDÜRÜP SU KUYUSUNA GÖMDÜĞÜ GENÇ TOPRAĞA VERİLDİ

Oğlunu öldürüp, su kuyusuna gömen babadan üvey anneye tecavüz iddiası (2)Zonguldak'ta, babası Sait Zengin'in öldürdükten sonra su kuyusuna gömdüğü Aydın Zengin'in Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morgundaki otopsi işlemleri tamamlandı.

Oğlunu öldürüp, su kuyusuna gömen babadan üvey anneye tecavüz iddiası (2)

Zonguldak'ta, babası Sait Zengin'in öldürdükten sonra su kuyusuna gömdüğü Aydın Zengin'in Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morgundaki otopsi işlemleri tamamlandı. Aydın Zengin'in cenazesi, Karadere Köyü Muhtarı Salih Güncan tarafından morgdan alınırken, herhangi bir yakını ya da akrabasının cenazeyi almaya gelmemesi dikkat çekti. Aydın Zengin'in cenazesi, Karadere Köyü'nde kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı