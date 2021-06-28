Son dakika haber | Öfkeli koç çobanı öldürdü
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Son dakika haber | Öfkeli koç çobanı öldürdü

Son dakika haber | Öfkeli koç çobanı öldürdü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberine göre Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde küçükbaş hayvanları otlatan çoban, öfkeli koçun saldırısı sonucu hayatını kaybetti.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde küçükbaş hayvanları otlatan çoban, öfkeli koçun saldırısı sonucu hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Küçükelmalı köyünde kendi koyunlarıyla birlikte arkadaşı Mustafa K.'nın küçükbaş havanlarını da otlatan Ümmet Kocabaş (65), merada arkadaşının koçunun saldırısına uğradı. Koçun saldırısı sonrası ağır yaralanan Kocabaş, olay yerinde hayatını kaybetti. Kocabaş'ın ölümüyle ilgili İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince geniş çaplı soruşturma başlatıldı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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