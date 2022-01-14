Son dakika haber: ODUNLUK YANGINI, RESMİ KURUM BİNASININ ÇATISINA SIÇRADI - Haberler
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Son dakika haber: ODUNLUK YANGINI, RESMİ KURUM BİNASININ ÇATISINA SIÇRADI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gelişmesine göre KASTAMONU'da bir evin odunluğunda çıkan yangının, Milli Parklar Şube Müdürlüğü'nün çatısına sıçraması sonucu, binada hasar meydana geldi.

SAKARYA (DHA) - KASTAMONU'da bir evin odunluğunda çıkan yangının, Milli Parklar Şube Müdürlüğü'nün çatısına sıçraması sonucu, binada hasar meydana geldi.

Yangın, akşam saatlerinde Hepkebirler Mahallesi Sakarya Caddesi'ndeki bahçeli evin odunluğunda başladı. Büyüyen alevler, bitişikteki Milli Parklar Şube Müdürlüğü binasına sıçradı. Resmi kurumun çatısındaki alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiyenin uzun süren uğraşları sonucu yangın söndürülürken, binanın bir kısmı kullanılamaz hale geldi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Son dakika haber: ODUNLUK YANGINI, RESMİ KURUM BİNASININ ÇATISINA SIÇRADI

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