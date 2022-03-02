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Son dakika haber: Ödünç: "Yatırımlar, Türkiye'yi dünyada sporda hak ettiği yere getirecektir"

AA, Aynur Ekiz - Politika
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Son dakika haber: Ödünç:

Son dakika haberine göre AK Parti Bursa Milletvekili Atilla Ödünç, spor alanında yapılan yatırımların Türkiye'yi dünyada hak ettiği yere getireceğini söyledi.

BURSA (AA) - AK Parti Bursa Milletvekili Atilla Ödünç, spor alanında yapılan yatırımların Türkiye'yi dünyada hak ettiği yere getireceğini söyledi.

Ödünç, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Bursa'da spor yatırımlarının hız kesmeden devam ettiğini, 2002-2022 yılları arasında Bursa'ya 534 milyon 929 bin liralık yatırım yapıldığını aktardı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun Bursa'ya 400 milyon liralık yeni gençlik ve spor yatırımlarının müjdesini verdiğini belirten Ödünç, 17 ilçeyi gençlik merkezleriyle donatmak adına çalışmaların devam ettiğini bildirdi.

Ödünç, "Tüm bu yatırımlar Türkiye'yi dünyada sporda hak ettiği yere getirecektir." dedi.

AA / Aynur Ekiz - Politika

Milletvekili, AK Parti, Türkiye, Bursa, Politika, Haberler

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