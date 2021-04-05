Dedesinin cansız bedeninin başında çaresizce bekledi
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Dedesinin cansız bedeninin başında çaresizce bekledi

İhlas Haber Ajansı / VEYSEL KORKMAZ - Haberler | 3. Sayfa

Dedesinin cansız bedeninin başında çaresizce bekledi Odun kesmeye giden yaşlı adamın cansız bedeni bulundu Sivas'ta evinden çıkarak odun kesmeye giden ve bir süre kendisinden haber alınamayan yaşlı adam, yakınları tarafından ölü olarak bulundu.

Dedesinin cansız bedeninin başında çaresizce bekledi

Odun kesmeye giden yaşlı adamın cansız bedeni bulundu

SİVAS - Sivas'ta evinden çıkarak odun kesmeye giden ve bir süre kendisinden haber alınamayan yaşlı adam, yakınları tarafından ölü olarak bulundu. Yaşlı adamın torunu Sinan Ç'nin cansız bedenin başında çaresizce beklemesiyse dikkat çekti.

Edinilen bilgilere göre olay, Meraküm mevkiinde meydana geldi. Kent merkezi Danişmentgazi mahallesinde yaşayan 65 yaşındaki İsmail Ç. sabah saatlerinde odun kesmek için evinden çıkarak Merakum mevkiinde bulunan araziye gitti. Bir süre kendisinden haber alamayan yaşlı adamın oğlu Ramazan Ç. durumdan şüphelenerek babasını aramaya başladı. Merakum mevkiindeki araziye giden Ramazan Ç., arazide babasının yerde hareketsiz şekilde yattığını fark etti. Yaşlı adamın oğlu durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirledi. Yaşlı adamın yakınları cansız bedenin başında çaresizce beklediler. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından yaşlı adamın cansız bedeni Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Dedesinin cansız bedeninin başında çaresizce bekledi
Dedesinin cansız bedeninin başında çaresizce bekledi
Dedesinin cansız bedeninin başında çaresizce bekledi
Dedesinin cansız bedeninin başında çaresizce bekledi
Dedesinin cansız bedeninin başında çaresizce bekledi
Dedesinin cansız bedeninin başında çaresizce bekledi
Dedesinin cansız bedeninin başında çaresizce bekledi
Dedesinin cansız bedeninin başında çaresizce bekledi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / VEYSEL KORKMAZ

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