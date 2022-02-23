Son dakika haber: Ödemiş'teki trafik kazasında ölen belediye işçisi toprağa verildi

Ödemiş'te yolun karşısında geçmeye çalışırken trafik kazasında hayatını kaybeden Halil Kapan, son yolculuğuna uğurlandı.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü çalışanı Kapan için belediye hizmet binası önünde tören düzenlendi.

Belediye Başkanı Mehmet Eriş, törende yaptığı konuşmada büyük acı yaşadıklarını, merhumun ailesine, yakınlarına ve belediye personeline başsağlığı dilediğini ifade etti.

Törenin sonrası İrfanlı Camisi'nde cenaze namazı kılındı.

Kapan'ın cenazesi Kiraz Karaman Mahallesi Mezarlığında toprağa verildi.

Ovakent Mahallesi'nde dün yolun karşısına geçmeye çalışan Halil Kapan (27), L.D. ( 57) yönetimindeki 45 YA 1015 plakalı kamyonetin çarpması sonucu yaşamını yitirmişti.