Son dakika haber... Ödemiş'te silahla yaralanan kişi hastanede tedavi altına alındı
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Son dakika haber... Ödemiş'te silahla yaralanan kişi hastanede tedavi altına alındı

Son dakika haber... Ödemiş'te silahla yaralanan kişi hastanede tedavi altına alındı
Anadolu Ajansı / Turgay Konuralp - Haberler | Güncel

Son dakika haberine göre İzmir'in Ödemiş ilçesinde çıkan silahlı kavgada yaralanan kişi hastanede tedavi altına alındı.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde çıkan silahlı kavgada yaralanan kişi hastanede tedavi altına alındı.

Cumhuriyet Mahallesi, Karşıyaka Caddesinde iki grup arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Silahın kullanıldığı olayda ayağından yaralanan Uğur K. ambulansla Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralının durumunun ağır olmadığı öğrenilirken olayın ardından kaçan kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Turgay Konuralp

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