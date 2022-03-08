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Son dakika haber | Ödemiş'te metruk binada çıkan yangın söndürüldü

AA - Turgay Konuralp - Güncel
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Son dakika haber | Ödemiş'te metruk binada çıkan yangın söndürüldü

Son dakika haberine göre İzmir'in Ödemiş ilçesinde metruk binada çıkan yangın söndürüldü.

ÖDEMİŞ, İZMİR (AA) - İzmir'in Ödemiş ilçesinde metruk binada çıkan yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Bengisu Mahallesi'ndeki metruk binada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Alevleri görenlerin haberetmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına aldı.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

AA / Turgay Konuralp - Güncel

Ödemiş, Yangın, İzmir, Güncel, Haberler

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