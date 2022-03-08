Son dakika haber | Ödemiş'te metruk binada çıkan yangın söndürüldü

ÖDEMİŞ, İZMİR (AA) - İzmir'in Ödemiş ilçesinde metruk binada çıkan yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Bengisu Mahallesi'ndeki metruk binada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Alevleri görenlerin haberetmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına aldı.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.