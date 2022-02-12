Son dakika haber... Ödemiş'te evinde uyuşturucuyla yakalanan kişi gözaltına alındı
AA, Turgay Konuralp - Güncel
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Son dakika gündem haberi: İzmir'in Ödemiş ilçesinde evinde uyuşturucuyla yakalanan 1 kişi gözaltına alındı.
HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - İzmir'in Ödemiş ilçesinde evinde uyuşturucuyla yakalanan 1 kişi gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Grup Amirliği ekipleri, D.B'nin evinde uyuşturucu bulunduğu bilgisi üzerine operasyon düzenledi.
Şüphelinin evinde yapılan aramada 581 gram bonzai ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli emniyete götürüldü.
AA / Turgay Konuralp - Güncel