Son dakika haber... Ödemiş'te evinde uyuşturucuyla yakalanan kişi gözaltına alındı - Haberler
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Son dakika haber... Ödemiş'te evinde uyuşturucuyla yakalanan kişi gözaltına alındı

AA, Turgay Konuralp - Güncel
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Son dakika haber... Ödemiş'te evinde uyuşturucuyla yakalanan kişi gözaltına alındı

Son dakika gündem haberi: İzmir'in Ödemiş ilçesinde evinde uyuşturucuyla yakalanan 1 kişi gözaltına alındı.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - İzmir'in Ödemiş ilçesinde evinde uyuşturucuyla yakalanan 1 kişi gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Grup Amirliği ekipleri, D.B'nin evinde uyuşturucu bulunduğu bilgisi üzerine operasyon düzenledi.

Şüphelinin evinde yapılan aramada 581 gram bonzai ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli emniyete götürüldü.

AA / Turgay Konuralp - Güncel

Narkotik, Hisarcık, Ödemiş, İzmir, Güncel, Haberler

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