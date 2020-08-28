Son dakika haber... Odada mahsur kalan 80 yaşındaki engelliyi, polis ve itfaiye kurtardı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haber... Odada mahsur kalan 80 yaşındaki engelliyi, polis ve itfaiye kurtardı

Son dakika haberine göre ANTALYA'da kapıyı açamayınca odada mahsur kalan bedensel engelli Mustafa Koçtürk (80), itfaiye ve polisin pencereden girip, kapıyı açmasıyla kurtarıldı.

28.08.2020 16:20 | Son Güncelleme: 28.08.2020 16:35

ANTALYA'da kapıyı açamayınca odada mahsur kalan bedensel engelli Mustafa Koçtürk (80), itfaiye ve polisin pencereden girip, kapıyı açmasıyla kurtarıldı. Koçtürk, kendisini kurtaran ekiplere teşekkür etti. 

Olay, saat 15.00 sıralarında Kepez ilçesi Güneş Mahallesi'nde 3 katlı bir apartmanın en üst katındaki dairede meydana geldi. Eşi ve çocuklarıyla yaşayan bedensel engelli Mustafa Koçtürk odasında, kapının kapanmasıyla mahsur kaldı. Ne yaptılarsa babaları Koçtürk'ü çıkaramayan aile, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.İhbarın ardından adrese polis ve itfaiye geldi. Ekipler, itfaiye aracının merdiveniyle 3'üncü katta, açık olan pencereden içeri girip, Mustafa Koçtürk'ü kurtardı. Sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen Koçtürk, kendisini kurtaran ekiplere teşekkür etti. Babasının bir anlık dalgınlık sonucu, kilitli kaldığını söyleyen İbrahim Koçtürk, "Babam odasında kilitli kalmış. Ne yaptıysak odanın kapısını açamadık. Bu yüzden yardım istedik. Gelip, babamı kurtardılar" dedi.


Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Son dakika haber... Odada mahsur kalan 80 yaşındaki engelliyi, polis ve itfaiye kurtardı

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Şanlıurfa'nın Karaköprü Belediyesi'nin açtığı sosyal markette ihtiyaç sahipleri ücretsiz alışveriş yapıyor Ekonomi
Şanlıurfa'nın Karaköprü Belediyesi'nin açtığı sosyal markette ihtiyaç sahipleri ücretsiz alışveriş yapıyor
Konusuyla tepki çeken Gel Dese Aşk dizisi final yapmadan yayından kaldırıldı Magazin
Konusuyla tepki çeken Gel Dese Aşk dizisi final yapmadan yayından kaldırıldı
3 kişiyi öldüren sanıktan çıldırtan savunma: Bende unutkanlık hastalığı var 3. Sayfa
3 kişiyi öldüren sanıktan çıldırtan savunma: Bende unutkanlık hastalığı var
Yozgat'ta yaşayan genç, hatalı basım 100 ve 50 lirayı 50 bin liraya satışa çıkardı Ekonomi
Yozgat'ta yaşayan genç, hatalı basım 100 ve 50 lirayı 50 bin liraya satışa çıkardı
Kamyonetin çarpmasıyla telef olan hayvanlarına sarılıp gözyaşı döktü 3. Sayfa
Kamyonetin çarpmasıyla telef olan hayvanlarına sarılıp gözyaşı döktü
Altın ve dövizdeki yükseliş sonrası çelik kasa satışları patladı Ekonomi
Altın ve dövizdeki yükseliş sonrası çelik kasa satışları patladı
ABD'de dünyanın en büyük timsah kapan kaplumbağası yakalandı
ABD'de dünyanın en büyük timsah kapan kaplumbağası yakalandı
Dikkatsiz sürücü az kalsın jandarmayı eziyordu! Olay anı kamerada
Dikkatsiz sürücü az kalsın jandarmayı eziyordu! Olay anı kamerada
Selin Ciğerci'den 'Tipine bak' diyen kadın takipçisine sert cevap
Selin Ciğerci'den "Tipine bak" diyen kadın takipçisine sert cevap
Son Dakika: Milli Eğitim Bakanlığı, Habertürk televizyonunun yüz yüze eğitimle ilgili genelgesini yalanladı
Son Dakika: Milli Eğitim Bakanlığı, Habertürk televizyonunun yüz yüze eğitimle ilgili genelgesini yalanladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma sonrası yine heyecanlandırdı: Yeni müjdeler gelecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma sonrası yine heyecanlandırdı: Yeni müjdeler gelecek
Evladının diri diri yakılmasına göz yuman anne ve aşığı, vatandaşlar tarafından linç edilmek istendi
Evladının diri diri yakılmasına göz yuman anne ve aşığı, vatandaşlar tarafından linç edilmek istendi
Annesiyle ilişkisi olduğunu iddia ettiği adamı öldürdü
Annesiyle ilişkisi olduğunu iddia ettiği adamı öldürdü
'Korona döneminin en başarılı belediye başkanları' anketinde zirvede AK Partili Rahmi Metin var
"Korona döneminin en başarılı belediye başkanları" anketinde zirvede AK Partili Rahmi Metin var
Paralarını çamur içerisinde buldu, suyla yıkadı
Paralarını çamur içerisinde buldu, suyla yıkadı
İsrail gazetesinde dikkat çeken analiz: Çatışma çıkarsa kazanan Türkiye olur
İsrail gazetesinde dikkat çeken analiz: Çatışma çıkarsa kazanan Türkiye olur
Cansız bedeni molozların arasında bulunan genç kızı, sevgilisi gömmüş: Uyuşturucu kullanıp ilişkiye girdik
Cansız bedeni molozların arasında bulunan genç kızı, sevgilisi gömmüş: Uyuşturucu kullanıp ilişkiye girdik
Sağlık çalışanları toplu ulaşım ve sosyal tesislerden ücretsiz yararlanacak
Sağlık çalışanları toplu ulaşım ve sosyal tesislerden ücretsiz yararlanacak
Moloz döküm alanında genç kızın cansız bedeni bulundu
Moloz döküm alanında genç kızın cansız bedeni bulundu
Ali Babacan, AK Parti oylarını bölebilir mi? Mahir Ünal, merak edilen soruya anketlerle yanıt verdi
Ali Babacan, AK Parti oylarını bölebilir mi? Mahir Ünal, merak edilen soruya anketlerle yanıt verdi
Bursa'da kamyonet motosiklete çarptı, bir aile yok oldu
Bursa'da kamyonet motosiklete çarptı, bir aile yok oldu
Gülşen tarafından engelinin kaldırılmadığını gören Cemal Can Canseven, bir kez daha üzüldü
Gülşen tarafından engelinin kaldırılmadığını gören Cemal Can Canseven, bir kez daha üzüldü
İstanbul Teknik Universitesi'nin en başarılı 8 öğrencisi Arnavutluk'tan
İstanbul Teknik Universitesi'nin en başarılı 8 öğrencisi Arnavutluk'tan
Aycan Yanaç pembe bikinili pozunu paylaştı, Sercan Yıldırım'dan yorum gecikmedi
Aycan Yanaç pembe bikinili pozunu paylaştı, Sercan Yıldırım'dan yorum gecikmedi
İki kardeş kestikleri ağacın altında kalırken, büyük kardeş hayatını kaybetti
İki kardeş kestikleri ağacın altında kalırken, büyük kardeş hayatını kaybetti
Defne Samyeli bikinili pozlarını paylaştı! Düzgün fiziğiyle gençlere taş çıkardı
Defne Samyeli bikinili pozlarını paylaştı! Düzgün fiziğiyle gençlere taş çıkardı
Oyuncu Birce Akalay, sevgilisiyle sarmaş dolaş yakalandı
Oyuncu Birce Akalay, sevgilisiyle sarmaş dolaş yakalandı
'Valiyim' diyerek iş adamlarını 1 milyon lira dolandıran şahıs: 'Yine çıksam yine yaparım'
"Valiyim" diyerek iş adamlarını 1 milyon lira dolandıran şahıs: "Yine çıksam yine yaparım"
Yoğun bakımda koronavirüs tedavisi gören hastadan halay isyanı
Yoğun bakımda koronavirüs tedavisi gören hastadan halay isyanı
Fatma Girik'in yeğeni sanatçının öldüğü yönündeki haberleri yalanladı
Fatma Girik'in yeğeni sanatçının öldüğü yönündeki haberleri yalanladı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Faik Öztrak Donald Trump Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hadise Murat Boz Eda Taşpınar Okan Bayülgen
Spor Sinan Gümüş Eddie Newton Lionel Messi Emre Belözoğlu Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Tv Türk Adana Milli
Şu an buradasınız: Son dakika haber... Odada mahsur kalan 80 yaşındaki engelliyi, polis ve itfaiye kurtardı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.8.2020 16:37:47. #1.15#
title