Son dakika haber... Odada mahsur kalan 80 yaşındaki engelliyi, polis ve itfaiye kurtardı Son dakika haberine göre ANTALYA'da kapıyı açamayınca odada mahsur kalan bedensel engelli Mustafa Koçtürk (80), itfaiye ve polisin pencereden girip, kapıyı açmasıyla kurtarıldı.

ANTALYA'da kapıyı açamayınca odada mahsur kalan bedensel engelli Mustafa Koçtürk (80), itfaiye ve polisin pencereden girip, kapıyı açmasıyla kurtarıldı. Koçtürk, kendisini kurtaran ekiplere teşekkür etti.

Olay, saat 15.00 sıralarında Kepez ilçesi Güneş Mahallesi'nde 3 katlı bir apartmanın en üst katındaki dairede meydana geldi. Eşi ve çocuklarıyla yaşayan bedensel engelli Mustafa Koçtürk odasında, kapının kapanmasıyla mahsur kaldı. Ne yaptılarsa babaları Koçtürk'ü çıkaramayan aile, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.İhbarın ardından adrese polis ve itfaiye geldi. Ekipler, itfaiye aracının merdiveniyle 3'üncü katta, açık olan pencereden içeri girip, Mustafa Koçtürk'ü kurtardı. Sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen Koçtürk, kendisini kurtaran ekiplere teşekkür etti. Babasının bir anlık dalgınlık sonucu, kilitli kaldığını söyleyen İbrahim Koçtürk, "Babam odasında kilitli kalmış. Ne yaptıysak odanın kapısını açamadık. Bu yüzden yardım istedik. Gelip, babamı kurtardılar" dedi.

Kaynak: DHA