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Son dakika haber | Ocakta unutulan yemek yangın çıkardı, mahalleli panik yaşadı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haber | Ocakta unutulan yemek yangın çıkardı, mahalleli panik yaşadı

Son dakika haberleri... Zonguldak'ta ocakta unutulan yemek, mahallede yangın paniğine neden oldu.

ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak'ta ocakta unutulan yemek, mahallede yangın paniğine neden oldu. Yangın büyümeden söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre olay, Bahçelievler Mahallesi Buldanlı Sokakta, Huri Öztürk'e ait evde meydana geldi. Sahibi tarafından ocakta unutulan tencere alev alınca mutfak dolapları tutuşmaya başladı. Durumu fark eden ev sahibi itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Kontrol altına alınan yangın büyümeden söndürüldü. Olay yerine tedbir amaçlı 112 Sağlık ekipleri de geldi. - ZONGULDAK

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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