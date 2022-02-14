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Son dakika haber: Ocakta unutulan yağ yangına neden oldu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haber: Ocakta unutulan yağ yangına neden oldu

Son dakika haberleri... Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde ocakta unutulan yağ yangına neden oldu.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde ocakta unutulan yağ yangına neden oldu. Söndürülen yangında evin mutfağında küçük çaplı hasar meydana geldi.

Yangın, saat 13.00 sıralarında Kirmanlı Mahallesi Rüzgarlı Sokak'ta meydana geldi. Alınan bilgiye göre, dört katlı binanın 2. katında oturan yaşlı kadın patates kızarttıktan sonra yağın altını açık unuttu. Yoğun dumanı fark eden komşuları durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Adrese kısa sürede ulaşan ekipler yangını büyümeden kontrol altına alırken, evin mutfağında küçük çaplı hasar meydana geldi. - ZONGULDAK

Son dakika haber: Ocakta unutulan yağ yangına neden oldu

Son dakika haber: Ocakta unutulan yağ yangına neden oldu

Son dakika haber: Ocakta unutulan yağ yangına neden oldu

Son dakika haber: Ocakta unutulan yağ yangına neden oldu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Zonguldak, Ereğli, 3. Sayfa, Haberler

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