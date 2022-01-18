Son dakika haber: O itfaiyeci yoğun bakımda, Afgan anne ile 2 kızı Van'a sevk edildi

Son dakika gelişmesine göre ERZURUM'da yanan evlerinden itfaiye ekipleri tarafından çıkarılan Afgan anne ile 2 kızı Van'a sevk edildi, diğer kızı ise Şehir Hastanesi'nde yoğun bakımda tedavi ediliyor.

ERZURUM (DHA) - ERZURUM'da yanan evlerinden itfaiye ekipleri tarafından çıkarılan Afgan anne ile 2 kızı Van'a sevk edildi, diğer kızı ise Şehir Hastanesi'nde yoğun bakımda tedavi ediliyor. Ambulans gelene kadar evin önünde 3 kız çocuğuna kendi oksijen maskesini tutarak hayatta kalmalarını sağlayan ve bu sırada kalp krizi geçiren itfaiye eri Yücel Küçük'ün (37) de yoğun bakımda tedavisi sürüyor.

Yangın dün saat 04.00 sıralarında merkez Yakutiye ilçesi Mumcu Mahallesi'ndeki bir apartmanın bodrum katında meydan geldi. Üç kızı ile birilkte yaşayan Afgan uyruklu Roghayyeh Alavi'nin

Bir süre sonra fenalaşan itfaiye eri Küçük, mesai arkadaşları tarafından hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakımda tedaviye alınan Küçük'ün, dumandan etkilenerek kalp krizi geçirdiği belirlendi. Bu sırada 3 kız kardeş de Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Anne Roghayyeh Alavi ile kızları Zehra ve Zohre, hiperbarik oksijen tedavisi için Van'a sevk edildi. Küçük kızları Zeynep'in Şehir Hastanesi Çocuk Servisi'ndeki yoğun bakımda, itfaiye eri Yücel Küçük'ün ise Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Servisi Yoğun Bakım Servisi'nde tedavileri sürüyor.