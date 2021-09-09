Nusaybin kaymakamı ziyaretine gelen çocukları makamında ağırladı

Mardin'in Nusaybin Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ercan Kayabaşı, kendisini ziyaret eden çocukları makamında ağırlayarak, hediye takdim etti.

Mardin'in Nusaybin Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ercan Kayabaşı, kendisini ziyaret eden çocukları makamında ağırlayarak, hediye takdim etti.

Nusaybin Tarihi Çarşısı'nda esnaf ziyareti yaptığı sırasında Harun ve Yusuf'la tanışan Kayabaşı, çocukları makamına davet etmişti. Nusaybin Belediyesi'ne gelen Harun ve Yusuf, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Kayabaşı'nı ziyaret etti. Çocukları samimi bir şekilde makamında ağırlayan Kayabaşı, daha sonra hatıra fotoğrafı çektirerek hediye takdiminde bulundu. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı