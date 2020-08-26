Son dakika haber | Nusaybin Belediyesi, Kovid-19 hastaları için 'plazma iletişim hattı' kurdu Son dakika haberleri... Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalarının plazma ihtiyacı için iletiş hattı oluşturdu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalarının plazma ihtiyacı için iletiş hattı oluşturdu.

Belediyeden yapılan açıklamada, son günlerde Kovid-19 hastalığına yakalanan hastaların plazma ihtiyacı dolayısıyla 'Var mısın bir can yaşatmaya' sloganıyla iletişim hattı kurulduğu belirtildi.

Kovid-19 hastalığını geçirip iyileşen ve plazma tedavisi için kan vermek isteyen vatandaşlar ile kan ihtiyacı olanların Nusaybin Belediyesi tarafından belirlenen 0531 734 64 34 numaralı telefonla irtibata geçerek kayıt oluşturmaları gerektiği bildirildi.

Açıklamada, Nusaybin Belediyesine bağlı Sağlık Birimi tarafından kayıt sonrası plazma tedavisi için kan vermek isteyen ve kan ihtiyacı olan hastaların iletişimi sağlanacağı ve sağlık kuruluşlarına yönlendirileceği de ifade edildi.

Kaynak: AA