Son dakika haber! Nurdağı'nda orman yangını 1 saatte söndürüldü Son dakika gündem haberi... GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangın, 1 saatte söndürüldü.

GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangın, 1 saatte söndürüldü. Yangında 1 hektar alan zarar gördü.

Şatırhüyük Mahallesi kırsalındaki ormanlık alanda bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Ormanlık alandan yükselen alev ve dumanı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Kahramanmaraş'tan gelen 1 helikopter ile camiden yapılan anons ile mahalle sakinlerinin de destek verdiği ekiplerin 1 saat süren müdahalesinin ardından yangın, söndürüldü. Yangında, 1 hektar alan zarar gördü.

Kaynak: DHA