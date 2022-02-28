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Son dakika haber | Nurdağı Kaymakamı Korkmaz, şehit ve gazi ailelerine ziyaret etti

AA, Zekeriye Şimşek - Güncel
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Son dakika haber | Nurdağı Kaymakamı Korkmaz, şehit ve gazi ailelerine ziyaret etti

Son dakika haberine göre Gaziantep'in Nurdağı Kaymakamı Sinan Korkmaz, ilçede yaşayan şehit ve gazi ailelerini ziyaret etti.

NURDAĞI, GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Nurdağı Kaymakamı Sinan Korkmaz, ilçede yaşayan şehit ve gazi ailelerini ziyaret etti.

Kaymakam Korkmaz, ilk olarak Suriye'nin İdlib kırsalında şehit olan Onbaşı Selim Nergiz'in ailesini ziyaret ederek onlarla bir süre görüştü.

Daha sonra Şırnak'ın Cizre ilçesinde yaralanan Gazi Niyazi Demir'e geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Kaymakam Korkmaz'a, İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Başçavuş Mehmet Malgır ile Sosyal Yardımlaşma Vakfı Müdürü Hakkı Güler eşlik etti.

AA / Zekeriye Şimşek - Güncel

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