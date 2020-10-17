Son dakika haber! Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi'nin çatısında çıkan yangın söndürüldü
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Son dakika haber! Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi'nin çatısında çıkan yangın söndürüldü

17.10.2020 17:59 | Son Güncelleme: 17.10.2020 18:02
Son dakika haber! Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi'nin çatısında çıkan yangın söndürüldü

Son dakika haberleri: Küçükçekmece'deki Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi'nin çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Küçükçekmece'deki Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi'nin çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, merkezin çatısında işçilerin çalışma yaptığı sırada çıkan kıvılcımlar sonucu yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kısa sürede yangın söndürüldü.

Bir süre soğutma çalışması yapan itfaiye ekipleri, daha sonra ayrıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlyas Kaçar

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