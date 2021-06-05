Norveç'te arazi yangını: yaklaşık 500 kişi tahliye edildi
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Norveç'te arazi yangını: yaklaşık 500 kişi tahliye edildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

- Norveç'te arazi yangını: yaklaşık 500 kişi tahliye edildi Norveç'in Sotra adasında geniş bir arazide çıkan yangın evlere sıçrarken, yaklaşık 500 kişi tahliye edildi.

- Norveç'te arazi yangını: yaklaşık 500 kişi tahliye edildi

OSLO - Norveç'in Sotra adasında geniş bir arazide çıkan yangın evlere sıçrarken, yaklaşık 500 kişi tahliye edildi.

Norveç'in güneybatı kıyısında yer alan Bergen kenti yakınlarındaki Sotra adasında 3 Haziran'da arazide başlayan yangın devam ediyor. Yaklaşık 150 itfaiye ekibinin alevleri söndürmek için müdahale ettiği yangına havadan da destek veriliyor. Alevlerin evlere sıçradığı, şu ana kadar yaklaşık 500 kişinin tahliye edildiği belirtildi. Tamamen söndürülmesinin günler alabileceği ifade edilen yangının nedeni ise henüz bilinmiyor.

Norveç'te arazi yangını: yaklaşık 500 kişi tahliye edildi
Norveç'te arazi yangını: yaklaşık 500 kişi tahliye edildi
Norveç'te arazi yangını: yaklaşık 500 kişi tahliye edildi
Norveç'te arazi yangını: yaklaşık 500 kişi tahliye edildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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