Son dakika haber | Norveç'in Jan Mayen Adası'nda çığ düştü: 2 ölü, 1 yaralı
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Son dakika haber | Norveç'in Jan Mayen Adası'nda çığ düştü: 2 ölü, 1 yaralı

31.01.2021 17:07 | Son Güncelleme: 31.01.2021 17:10
Son dakika haber | Norveç'in Jan Mayen Adası'nda çığ düştü: 2 ölü, 1 yaralı

Son dakika gündem haberine göre Norveç'in kuzeydoğusundaki Jan Mayen Adası'nda çığ düşmesi sonucu orduda görevli 2 sivil hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Norveç'in kuzeydoğusundaki Jan Mayen Adası'nda çığ düşmesi sonucu orduda görevli 2 sivil hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Norveç Silahlı Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, asker ve hava tahmin uzmanlarından oluşan ekibe ev sahipliği yapan Jan Mayen Adası'nda dün öğleden sonra çığ düştüğü belirtildi.

Norveç'e bağlı Ada'da bulunan Silahlı Kuvvetler şubesinde görevli 3 sivilin, hafta sonu tatilinde gezerken istasyondan uzaklaştığı ifade edilen açıklamada, bu sırada düşen çığın altında kalan 3 kişiden birinin 2 saat sonra kurtulmayı başararak istasyona dönüp yardım istediği, diğer 2 kişinin ise hayatını kaybettiği kaydedildi.

Yerel medyadaki haberlerde, çığ altında kalarak hayatını kaybedenlerin 50 yaşlarındaki kadın ile 30 yaşlarındaki erkek olduğu bilgisi paylaşıldı.

Grönland'ın 500 kilometre doğusu ile Norveç ana karasının 1000 kilometre batısındaki Jan Mayen Adası'nda, askerler ve hava tahmini uzmanlarından oluşan 18 kişilik ekip yaşıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Büşra Selvi Öğütcen

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