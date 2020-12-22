Son dakika haber! Noel ve yeni yıl hazırlıkları

Son dakika haberleri... İran'ın başkenti Tahran'da Hıristiyanların yaşadığı bölgelerde Noel ve yeni yıl hazırlıkları yeni tip koronavirüs (kovid-19) ile mücadele için alınan tedbirlerin gölgesinde sürdürülüyor.

İran'ın başkenti Tahran'da Hıristiyanların yaşadığı bölgelerde Noel ve yeni yıl hazırlıkları yeni tip koronavirüs (kovid-19) ile mücadele için alınan tedbirlerin gölgesinde sürdürülüyor. Noel Baba oyuncakları ve çam ağaçları, ülkedeki en büyük dini azınlık olan Hıristiyan nüfusunun yoğun yaşadığı mahallelerde vitrinleri süslüyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eisa Mohammadi