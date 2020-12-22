Son dakika haber! Noel ve yeni yıl hazırlıkları
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika haber! Noel ve yeni yıl hazırlıkları

22.12.2020 22:43 | Son Güncelleme: 22.12.2020 22:48

Son dakika haberleri... İran'ın başkenti Tahran'da Hıristiyanların yaşadığı bölgelerde Noel ve yeni yıl hazırlıkları yeni tip koronavirüs (kovid-19) ile mücadele için alınan tedbirlerin gölgesinde sürdürülüyor.

İran'ın başkenti Tahran'da Hıristiyanların yaşadığı bölgelerde Noel ve yeni yıl hazırlıkları yeni tip koronavirüs (kovid-19) ile mücadele için alınan tedbirlerin gölgesinde sürdürülüyor. Noel Baba oyuncakları ve çam ağaçları, ülkedeki en büyük dini azınlık olan Hıristiyan nüfusunun yoğun yaşadığı mahallelerde vitrinleri süslüyor

Son dakika haber! Noel ve yeni yıl hazırlıkları
Son dakika haber! Noel ve yeni yıl hazırlıkları
Son dakika haber! Noel ve yeni yıl hazırlıkları
Son dakika haber! Noel ve yeni yıl hazırlıkları

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eisa Mohammadi

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Fahrettin Koca Kemal Kılıçdaroğlu Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Şevket Çoruh Gülben Ergen Birkan Sokullu İbrahim Büyükak
Spor Can Bartu Rıza Çalımbay Mbwana Samatta Josef De Souza İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Adana Otomobil İngiltere Türk Lirası
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber! Noel ve yeni yıl hazırlıkları | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.12.2020 22:48:21. #1.15#
title