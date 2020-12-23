Son dakika haber... Noel öncesinde sokaklar ve meydanlar boş kaldı
23.12.2020 19:34 | Son Güncelleme: 23.12.2020 19:39
Gelen son dakika haberlerine göre İngiltere'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) için en sert kısıtlamaların yer aldığı dördüncü aşama önlemlerin uygulandığı başkent Londra'da, Noel öncesinde sokaklar ve meydanlar boş kaldı.
İngiltere'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) için en sert kısıtlamaların yer aldığı dördüncü aşama önlemlerin uygulandığı başkent Londra'da, Noel öncesinde sokaklar ve meydanlar boş kaldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Acar