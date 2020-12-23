Son dakika haber... Noel öncesinde sokaklar ve meydanlar boş kaldı
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Son dakika haber... Noel öncesinde sokaklar ve meydanlar boş kaldı

23.12.2020 19:34 | Son Güncelleme: 23.12.2020 19:39

Gelen son dakika haberlerine göre İngiltere'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) için en sert kısıtlamaların yer aldığı dördüncü aşama önlemlerin uygulandığı başkent Londra'da, Noel öncesinde sokaklar ve meydanlar boş kaldı.

İngiltere'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) için en sert kısıtlamaların yer aldığı dördüncü aşama önlemlerin uygulandığı başkent Londra'da, Noel öncesinde sokaklar ve meydanlar boş kaldı.

Son dakika haber... Noel öncesinde sokaklar ve meydanlar boş kaldı
Son dakika haber... Noel öncesinde sokaklar ve meydanlar boş kaldı
Son dakika haber... Noel öncesinde sokaklar ve meydanlar boş kaldı
Son dakika haber... Noel öncesinde sokaklar ve meydanlar boş kaldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Acar

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