Son dakika haber | Nizip'te uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı
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Son dakika haber | Nizip'te uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

Gelen son dakika haberine göre Gaziantep'in Nizip ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir miktar uyuşturucu geçirildi.

Son dakika haber | Nizip'te uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı
16.09.2020 12:53 | Son Güncelleme: 16.09.2020 13:02

Gaziantep'in Nizip ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir miktar uyuşturucu geçirildi.

Alınan bilgilere göre, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yapan Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İstiklal Mahallesi'nde bulunan bir adrese operasyon düzenledi.

Belirlenen adreste arama yapan ekipler, paketler halinde 317 gram esrar ile bir kurusıkı tabanca ele geçirdi.

Ele geçirilen malzemelere el koyan ekipler, şüpheli H.K'yi gözaltına aldı.

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Kaynak: AA

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