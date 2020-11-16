Son dakika haber... Nizip polisi suçlulara göz açtırmıyor
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Son dakika haber... Nizip polisi suçlulara göz açtırmıyor

16.11.2020 14:15 | Son Güncelleme: 16.11.2020 14:23
Son dakika haber... Nizip polisi suçlulara göz açtırmıyor

Bir son dakika haberine göre Gaziantep polisi tarafından yapılan çalışmalarla 6 şahsa uyuşturucu, 3 şahıstan 3 adet çalıntı motosiklet yakalanırken, araması bulunan 3 kişi ise yakalandı.

Gaziantep polisi tarafından yapılan çalışmalarla 6 şahsa uyuşturucu, 3 şahıstan 3 adet çalıntı motosiklet yakalanırken, araması bulunan 3 kişi ise yakalandı.

Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda, 6 şahıstan uyuşturucu madde, 3 şahıstan 3 adet çalıntı motosiklet ele geçirilirken, aranan 3 şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslar hakkında adli soruşturma başlatıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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