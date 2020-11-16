Son dakika haber... Nizip polisi suçlulara göz açtırmıyor

Bir son dakika haberine göre Gaziantep polisi tarafından yapılan çalışmalarla 6 şahsa uyuşturucu, 3 şahıstan 3 adet çalıntı motosiklet yakalanırken, araması bulunan 3 kişi ise yakalandı.