Son dakika haber... Nizip polisi suçlulara göz açtırmıyor
16.11.2020 14:15 | Son Güncelleme: 16.11.2020 14:23
Bir son dakika haberine göre Gaziantep polisi tarafından yapılan çalışmalarla 6 şahsa uyuşturucu, 3 şahıstan 3 adet çalıntı motosiklet yakalanırken, araması bulunan 3 kişi ise yakalandı.
Gaziantep polisi tarafından yapılan çalışmalarla 6 şahsa uyuşturucu, 3 şahıstan 3 adet çalıntı motosiklet yakalanırken, araması bulunan 3 kişi ise yakalandı.
Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda, 6 şahıstan uyuşturucu madde, 3 şahıstan 3 adet çalıntı motosiklet ele geçirilirken, aranan 3 şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslar hakkında adli soruşturma başlatıldı. - GAZİANTEP
Kaynak: İhlas Haber Ajansı