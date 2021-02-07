Son dakika haberleri! Nişantaşı'nda motosiklet hırsızı kamerada
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haberleri! Nişantaşı'nda motosiklet hırsızı kamerada

07.02.2021 11:16 | Son Güncelleme: 07.02.2021 11:24
Son dakika haberleri! Nişantaşı'nda motosiklet hırsızı kamerada

Son dakika haberine göre ŞİŞLİ'de gece saatlerinde iki hırsız bir motosikleti çalarak kaçtı.

ŞİŞLİ'de gece saatlerinde iki hırsız bir motosikleti çalarak kaçtı. Motosikletin çalınma anı ise güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. 

Olay, Nişantaşı'nda Şehit İsmet Armağan Sokak üzerinde gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde bir motosikletle sokağa giren kasklı iki hırsız, etrafı gözetledikten sonra park halindeki motosikletin yanına yanaştı. Bir kişi etrafı gözetlerken diğeri motosikleti iterek yola çıkardı. Motosikleti çalan hırsız olay yerinden uzaklaştı.

HIRSIZLIK ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Görüntülerde, motosikletle gelen kasklı iki kişinin park halindeki motosiklete yanaşmaları daha sonra da bir kişinin gözcülük yaparken diğerinin motosikleti çalması görülüyor. İki hırsız motosikletlerine atlayarak olay yerinden uzaklaşıyor.(LAR)


- İstanbul
Son dakika haberleri! Nişantaşı'nda motosiklet hırsızı kamerada
Son dakika haberleri! Nişantaşı'nda motosiklet hırsızı kamerada
Son dakika haberleri! Nişantaşı'nda motosiklet hırsızı kamerada

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Muharrem İnce Süleyman Soylu Numan Kurtulmuş Enis Berberoğlu Temel Karamollaoğlu
Magazin Sezen Aksu Özcan Deniz Acun Ilıcalı İbrahim Tatlıses
Spor Deniz Türüç Cüneyt Çakır Ünal Karaman Aykut Kocaman Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Derbi Körfez Kadıköy Kocaeli
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri! Nişantaşı'nda motosiklet hırsızı kamerada - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.2.2021 11:25:53. #1.15#
title