Son dakika haber: Nilüfer'e yeni bir sosyal tesis kazandırıldı
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Son dakika haber: Nilüfer'e yeni bir sosyal tesis kazandırıldı

Son dakika haber: Nilüfer'e yeni bir sosyal tesis kazandırıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Edinilen son dakika gelişmesine göre Nilüfer Belediyesi, kente yeni bir sosyal mekan kazandırdı.

Nilüfer Belediyesi, kente yeni bir sosyal mekan kazandırdı. Belediye çalışanları ve meclis üyeleri için bir sosyalleşme ortamı olması hedefiyle yapılan ve Nilbel tarafından işletilecek olan tesis, Nilüferliler'e de açık olacak.

Nilüfer Belediyesi, hem Belediye Meclisi üyelerinin hem de çalışanların yararlanabileceği bir sosyal tesisi hizmete sundu. Kültür Mahallesi Gültekin Caddesi üzerindeki Nilüfer Belediyesi Sosyal Tesisi düzenlenen törenle hizmete açıldı. Nilbel tarafından işletilecek olan tesisin açılış törenine Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, geçmiş dönem Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, CHP Bursa Milletvekili Yüksel Özkan, İYİ Parti TBMM Grup Başkanı ve Bursa Milletvekili İsmail Tatlıoğlu, Bulgaristan'ın Bursa Konsolosu Veselin Bojilov, İYİ Parti Bursa İl Başkanı Selçuk Türkoğlu, CHP Bursa İl Sekreteri Turgut Özkan, CHP Nilüfer İlçe Başkanı Fırat Yılmaz, Nilüfer Belediye Meclisi Üyeleri ve belediye çalışanları katıldı. Başkan Turgay Erdem, tesisin sadece belediye meclisi üyeleri ve belediye personeli için değil, halka da açık bir mekan olacağını belirtti. Sosyal tesisin mutfağında sağlıklı ürünler kullanacağını belirten Başkan Erdem "120 kişilik oturma düzenine sahip olan sosyal tesisimiz, zengin mutfağıyla ve bazı zamanlar canlı müzik programlarıyla halkımıza açık olacak. Bu tesisin mutfağında Nilüfer Bostan ürünlerinin kullanılacağını, yani her zaman sağlıklı gıdanın tercih edileceğini de özellikle vurgulamak isterim" diye konuştu.

Konuşmanın ardından geniş katılımla hizmete açılan Nilüfer Belediyesi Sosyal Tesisi 550 metrekarelik bir alanda hizmet veriyor. Açık ve kapalı alanı bulunan tesis, kış bahçesi ile de yılın her döneminde konuklarını ağırlayacak. - BURSA

Son dakika haber: Nilüfer'e yeni bir sosyal tesis kazandırıldı
Son dakika haber: Nilüfer'e yeni bir sosyal tesis kazandırıldı
Son dakika haber: Nilüfer'e yeni bir sosyal tesis kazandırıldı
Son dakika haber: Nilüfer'e yeni bir sosyal tesis kazandırıldı
Son dakika haber: Nilüfer'e yeni bir sosyal tesis kazandırıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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