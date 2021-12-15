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Son dakika haber: NİKSAR'DA ORMAN YANGINI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: TOKAT'ın Niksar ilçesinde orman yangını çıktı.

TOKAT'ın Niksar ilçesinde orman yangını çıktı. Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin müdahale ettiği yangını kontrol altına almak için çalışma sürüyor. Niksar ilçesine bağlı Yazıcık beldesi Karasüleyman Çiftliği mevkisinde saat 12.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir sebeple orman yangını çıktı. Yangın bölgede etkili olan rüzgar sebebiyle kısa sürede büyüdü. 1 hektarlık alanda etkili olan yangını söndürmek için çevre ilçelerden Orman İşletme Müdürlüklerine ait yangın söndürme arazözleri bölgeye gönderildi. Ekipler, yangının kontrol altına alınabilmesi için çalışmalarına başladı.

Son dakika haber: NİKSAR'DA ORMAN YANGINI

Son dakika haber: NİKSAR'DA ORMAN YANGINI

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