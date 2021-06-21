Son dakika haber... Nikaragua'da muhaliflerden biri daha gözaltına alındı

Son dakika haberleri: Nikaragua'da kasım ayında yapılması planlanan seçimler öncesi Devlet Başkanı Daniel Ortega'ya muhalif isimlerden Miguel Mora gözaltına alındı.

Nikaragua'da kasım ayında yapılması planlanan seçimler öncesi Devlet Başkanı Daniel Ortega'ya muhalif isimlerden Miguel Mora gözaltına alındı.

Bölge basınında çıkan habere göre, Nikaragua polisi, "bağımsızlık, egemenlik ve kendi kaderini tayin hakkını baltalayan eylemlerde bulunmak ve yabancı devletlerden yaptırım talep etmek" suçlamasıyla Mora'nın evine baskın düzenledi.

Başkent Managua'nın güneydoğusunda gözaltına alınan Mora, Demokratik Yenilenme Partisi adayı olarak Ortega'ya rakip olması bekleniyordu.

Mora, 2 Aralık 2018'de hükümet karşıtı protestolarda terör eylemlerini teşvik ettiği iddiasıyla tutuklanmış ve 6 ay hapis yatmıştı.

Öte yandan Amerikalar Arası İnsan Hakları Komisyonu, Nikaragua yönetimine gözaltları durdurma çağrısında bulundu.

Ülkede en son 13 Haziran'da muhalif isimlerden Dora Maria Tellez ve Ana Margarita Vijil aynı suçlamalarla gözaltına alınmıştı.

Devlet başkanlığı seçimleri öncesi gözaltılar

Nikaragua'da 7 Kasım'da yapılması planlanan seçimler öncesinde muhalif isimlerden Cristiana Chamorro "kara para aklamak" suçlamasıyla 3 Haziran'da tutuklanmıştı. 1990 yılında düzenlenen seçimlerde Ortega'yı mağlup ederek Devlet Başkanı olan Violeta Chamorro'nun kızı Cristiana Chamorro daha sonra ev hapsine gönderilmişti.

Devlet başkanlığı seçimlerinde potansiyel muhalif adaylardan biri gözüyle bakılan Arturo Cruz Sequeira, "ihanet yasası" kapsamında 5 Haziran'da ABD seyahatinden döndüğü sırada Managua Havalimanı'nda gözaltına alınmıştı.

Aynı şekilde aday olmayı düşünen muhalif isimlerden Felix Maradiaga ve Juan Sebastian Chamorro da gözaltına alınmıştı.

ABD söz konusu isimlerin serbest bırakılması çağrısında bulunurken, ülkedeki muhalefet partileri, hükümetin seçimlerden önce korku havası yaratmaya çalıştığını ve "baskıcı bir saldırı" başlattığını iddia ediyor.

Ülkenin şu anki Devlet Başkanı 75 yaşındaki Ortega'nın 4. dönem için yarışması bekleniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Doğan