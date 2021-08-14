Son dakika haber: Nikaragua'da muhalif gazeteye polis baskını

Son dakika habere göre Nikaragua'da polis, ülkenin en büyük gazetelerinden "La Prensa"nın başkent Managua'da bulunan ofislerine baskın düzenledi.

Nikaragua'da polis, ülkenin en büyük gazetelerinden "La Prensa"nın başkent Managua'da bulunan ofislerine baskın düzenledi.

BBC'nin haberine göre, ülkede kasım ayında yapılması planlanan devlet başkanlığı seçimlerinde aday olacağını açıkladıktan sonra gözaltına alınan Cristiana Chamorro'nun ailesine ait "La Prensa" Gazetesi'nin internet sitesinde yayımlanan fotoğraflarda, polislerin gazete binasına girişi görüldü.

Ofislerin önünde çok sayıda polis aracının olduğu görüntülerde, polislerin binadan çıkardıkları kutuları pikaba koyup götürmeleri dikkati çekti.

Devlet Başkanı Daniel Ortega hükümetine muhalif "La Prensa"da çalışan gazeteciler, baskın sırasında internet erişimlerinin ve elektriğin olmadığını ifade etti.

Nikaragua polisi ise gazetenin yöneticileriyle ilgili gümrük kaçakçılığı ve para aklama iddialarını araştırdıklarını savundu.

Haberlerinde Devlet Başkanı Ortega için sık sık "diktatör" ifadesini kullanılan gazetenin personeli, binada tek bir nüsha basmak için dahi kağıt kalmadığını söyledi.

Gazetenin yöneticilerinden Eduardo Enriquez, Reuters haber ajansına yaptığı açıklamada, polislerin baskın sırasında çalışanların cep telefonlarını kullanmalarına müsaade etmediğini dile getirdi.

"La Prensa"dan önceki gün yapılan açıklamada, gazete kağıdı ithalatına izin verilmediği için baskı yayımına ara vermek zorunda kalındığı duyurulmuştu.

Diğer yandan hükümet yanlısı medya organları, "La Prensa"nın deposuna ait olduğu iddia edilen görüntüleri paylaşarak, burada yeteri kadar kağıt olduğunu, baskı yayımının durdurulmasının gerekçesi olmadığını belirtmişti.

Nikaragua'da seçimde Ortega'ya karşı yarışacağını açıklayan muhaliflere yönelik baskılar sürüyor.

Devlet başkanlığı seçimleri öncesi gözaltılar

Nikaragua'da 7 Kasım'da yapılması planlanan seçimler öncesinde muhalif isimlerden Cristiana Chamorro "kara para aklamak" suçlamasıyla 3 Haziran'da tutuklanmıştı. 1990 yılında düzenlenen seçimlerde Ortega'yı mağlup ederek devlet başkanı olan Violeta Chamorro'nun kızı Cristiana Chamorro, daha sonra ev hapsine gönderilmişti.

Devlet başkanlığı seçimlerinde potansiyel muhalif adaylardan biri gözüyle bakılan Arturo Cruz Sequeira, "ihanet yasası" kapsamında 5 Haziran'da ABD seyahatinden döndüğü sırada Managua Havalimanı'nda gözaltına alınmıştı.

Aynı şekilde aday olmayı düşünen muhalif isimlerden Felix Maradiaga ve Juan Sebastian Chamorro da gözaltına alınmıştı.

ABD, söz konusu isimlerin serbest bırakılması çağrısında bulunurken ülkedeki muhalefet partileri, hükümetin seçimlerden önce korku havası yaratmaya çalıştığını ve "baskıcı bir saldırı" başlattığını iddia ediyor.

Ülkenin 75 yaşındaki mevcut Devlet Başkanı Ortega'nın 4. dönem için yarışması bekleniyor.???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Büşra Selvi Öğütcen