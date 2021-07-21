Son dakika haber! Nijerya'nın Jigawa eyaletinde son bir ayda 30 kişi kolera salgınında hayatını kaybetti
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Son dakika haber! Nijerya'nın Jigawa eyaletinde son bir ayda 30 kişi kolera salgınında hayatını kaybetti

Son dakika haber! Nijerya'nın Jigawa eyaletinde son bir ayda 30 kişi kolera salgınında hayatını kaybetti
Anadolu Ajansı / Adam Abu - Haberler | Güncel

Son dakika haber... Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Jigawa eyaletinde son bir ayda 30 kişinin kolera salgını nedeniyle yaşamını yitirdiği bildirildi.

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Jigawa eyaletinde son bir ayda 30 kişinin kolera salgını nedeniyle yaşamını yitirdiği bildirildi.

Jigawa Eyaleti Sağık Bakanlığı Daimi Sekreteri Salisu Mu'azu, yaptığı açıklamada, son bir ayda eyaletin 27 bölgesinde 2 binden fazla kişiye kolera teşhisi konulduğunu, 30 kişinin salgın yüzünden hayatını kaybettiğini belirtti.

Mu'azu, salgının temizlik sorunlarından kaynakladığına işaret ederek, bölge sakinlerine salgına karşı tedbir almaları çağrısında bulundu.

Böylece ocaktan itibaren ülke genelinde kolera salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 335'e yükseldi.

Nijerya'da ocaktan bu yana 14 binden fazla kişiye kolera teşhisi konuldu.

Ülkede temiz su ihtiyacının karşılanamaması ve tıbbi müdahalenin anında ve etkili yapılamaması, salgın hastalık ve ölüm riskini artırıyor.

Nijerya'da sıtma, çocuk felci, tifo ve maymun çiçek virüsü gibi salgın hastalıklara sıklıkla rastlanıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu

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