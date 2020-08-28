Son dakika haber: Nijerya'dan KKTC'ye direk temas: Nijeryalı vatandaşımızın ölümü soruşturulsun
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Son dakika haber: Nijerya'dan KKTC'ye direk temas: Nijeryalı vatandaşımızın ölümü soruşturulsun

Son dakika haberi... Nijerya hükümeti, geçen yıl Ekim ayında KKTC'nin Girne ilçesinde yapımı devam eden yedi katlı bir binanın önünde ölü bulunan 25 yaşındaki İbrahim Khaleel Bello'nun ölümüyle ilgili soruşturulma başlatılmasını istedi.

Son dakika haber: Nijerya'dan KKTC'ye direk temas: Nijeryalı vatandaşımızın ölümü soruşturulsun
28.08.2020 14:34 | Son Güncelleme: 28.08.2020 14:38

Nijerya hükümeti, geçen yıl Ekim ayında KKTC'nin Girne ilçesinde yapımı devam  eden yedi katlı bir binanın önünde ölü bulunan 25 yaşındaki İbrahim Khaleel Bello'nun ölümüyle ilgili soruşturulma başlatılmasını istedi. 

Nijerya hükümeti, Ekim 2019'da  KKTC'nin Girne ilçesinde yapımı devam  eden yedi katlı bir binanın önünde ölü bulunan 25 yaşındaki İbrahim Khaleel Bello'nun ölümüyle ilgili soruşturulma başlatılmasını istedi. Nijerya hükümeti KKTC'deki resmi rakamlara başvurarak, olayın aydınlatılması talebinde bulundu. 

KKTC MAKAMLARI: RUMLARIN BİZLERİ KÖTÜLEME PROVAKASYONU

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) hükümeti ise, Nijeryalı yetkililere soruşturma ile ilgili bir sorun yaşanmadığını, yasal tüm adımların atıldığını iletti. KKTC'li üst düzey yetkililer de, Rum yönetiminin olumsuz propagandası nedeniyle üniversitelere yönelik bir saldırı olduğuna işaret etti. Nijerya hükümetinin Diaspora Komisyonu'nun açıklaması üzerine bir grup uluslararası öğrenci grubu da KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu'nu ziyaret ederek Kuzey Kıbrıs'ta mutlu olduklarını iletti. Kabulde Yükseköğrenim ve Dış İlişkiler Dairesi Müdürü Ziya Öztürkler de hazır bulundu.

MAKSATLI HABERLER

KKTC'nin maksatlı olarak yıpratıldığına işaret eden Çavuşoğlu, KKTC'de okuyan yabancı uyruklu öğrencilerin bir doğal elçi olduklarını ifade etti. KKTC'nin özgür ve güvenli bir ada olduğuna işaret eden Çavuşoğlu, öğrenciler arasında yaşanan olayların, dışarıda farklı şekilde yansıtıldığına ve yerli halkın öğrenim gören öğrencilere karşı kötü bir tutumla yaklaşıyormuş gibi bir algı oluşturulduğuna işaret etti.

KKTC'DE 7 BİN NİJERYALI ÖĞRENCİ EĞİTİM GÖRÜYOR

KKTC'de 7 binin üzerinde Nijeryalı öğrenci eğitim görüyor. Nijerya uyruklu 25 yaşındaki Ibrahim Khalel Bello, 19 Ekim 2019'da Girne'de yapımı devam eden yedi katlı bir binanın önünde ölü olarak bulunmuştu. Yapılan araştırmalarda Bello'nun yüksekten düşme sonrasında hayatını kaybettiği belirlenmişti.


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Kaynak: DHA

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