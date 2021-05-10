Son dakika haber | Nijerya'daki tekne faciasında ölü sayısı 28'e yükseldi
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Son dakika haber | Nijerya'daki tekne faciasında ölü sayısı 28'e yükseldi

Son dakika haber | Nijerya'daki tekne faciasında ölü sayısı 28'e yükseldi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberlerine göre Nijerya'nın batısındaki Niger eyaletinde bir teknenin alabora olması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 28'e yükseldi.

Nijerya'nın batısındaki Niger eyaletinde bir teknenin alabora olması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 28'e yükseldi.

Nijerya'nın batısındaki Niger eyaletinin Zumba bölgesindeki Shiroro Nehri'nde, Cumartesi akşamı pazardan dönen yaklaşık 100 kişinin bulunduğu tekne, bir ağaç kütüğüne çarpıp alabora olmuştu. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, en az 15 kişinin daha cansız bedenine ulaşılması sonucu ölü sayısının 28'e yükseldiği belirtildi. Kaza sonrası 65 kişi kurtarılırken, kayıp kişileri arama çalışmalarının devam ettiği belirtildi. - ABUJA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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