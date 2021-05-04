Son dakika haber... Nijerya'daki silahlı saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 23'e çıktı

Gelen son dakika haberine göre Batı Afrika ülkesi Nijerya'da, çobanlarla çiftçilerin çatışmalarına sahne olan Benue eyaletinde düzenlenen silahlı saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 23'e yükseldiği bildirildi.

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da, çobanlarla çiftçilerin çatışmalarına sahne olan Benue eyaletinde düzenlenen silahlı saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 23'e yükseldiği bildirildi.

Ulusal basında çıkan haberlere göre silahlı kişilerin, 2-3 Nisan'da Benue eyaletine bağlı Gwer bölgesindeki köylere düzenlediği saldırıların ardından 6 kişinin cesedi daha bulundu. Böylece saldırılarda ölenlerin sayısı 23'e yükseldi.

Saldırılarda çok sayıda ev kundaklanırken, yüzlerce köylü evlerini terk etmek zorunda kaldı.

Benue Polis Sözcüsü Catherine Anene yaptığı açıklamada, bölgeye güvenlik güçlerinin sevk edildiğini, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını söyledi.

Nijerya'da son zamanlarda silahlı kişilerin motosikletlerle saldırılar düzenlemesi nedeniyle bazı eyaletlerde motosiklet kullanımı yasaklanmıştı.

Benue, zaman zaman hayvancılıkla meşgul olan Fulaniler ile çiftçilikle uğraşan bazı kabileler arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

Eyalette en son 30 Nisan'da düzenlenen saldırılarda 9 kişi yaşamını yitirmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu