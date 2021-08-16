Son dakika haber... Nijerya'daki silahlı saldırıda kaçırılan 23 kişi kurtarıldı
Bir son dakika haberine göre Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Plateau eyaletindeki silahlı saldırıda kaçırılan 23 kişinin serbest bırakıldığı bildirildi.
Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Plateau eyaletindeki silahlı saldırıda kaçırılan 23 kişinin serbest bırakıldığı bildirildi.
Nijerya Özel Polis Kuvvetleri Sözcüsü Frank Mba, yaptığı yazılı açıklamada, Plateau eyaletinde 14 Ağustos'ta yolcu otobüsüne düzenlenen saldırının ardından bölgede operasyonlar başlatıldığını belirtti.
Mba, operasyonda silahlı kişilerin düzenlediği saldırıda kaçırdığı 23 kişinin kurtarıldığını kaydetti.
Bölgede operasyonların devam ettiğini aktaran Mba, olayla ilişkin 20 kişinin gözaltına alındığını ifade etti.
Silahlı kişilerin 14 Ağustos'ta??????? Bauchi eyaletinden hicri takvime göre yeni yıl ibadetinden dönenlere Plateau eyaletinin Jos-Zaria kara yolunda düzenlediği saldırıda 22 kişi hayatını kaybetmiş, 14 kişi yaralanmıştı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu