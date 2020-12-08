Son dakika haber! Nijerya'daki sellerde 68 kişi yaşamını yitirdi
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Son dakika haber! Nijerya'daki sellerde 68 kişi yaşamını yitirdi

08.12.2020 01:19 | Son Güncelleme: 08.12.2020 01:22
Son dakika haber! Nijerya'daki sellerde 68 kişi yaşamını yitirdi

Son dakika haberine göre Batı Afrika ülkesi Nijerya'da şiddetli yağışların yol açtığı sellerde 68 kişinin hayatını kaybettiği, afetten 129 binden fazla kişinin etkilendiği bildirildi.

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da şiddetli yağışların yol açtığı sellerde 68 kişinin hayatını kaybettiği, afetten 129 binden fazla kişinin etkilendiği bildirildi.

Nijerya Ulusal Acil Durum Ajansı (NEMA) Başkanı Muhammadu Muhammed, yaptığı açıklamada, 2020'de başkent Abuja'nın yanı sıra 35 eyaletin 320 ayrı bölgesinin, sellerin etkisi altında olduğunu belirtti.

Muhammed, afette 68 kişinin yaşamını yitirdiğini, 129 binden fazla kişinin etkilendiğini kaydetti.

Sellerin gıda güvensizliğine de yol açtığını ifade eden Muhammed, "Sellerin can kaybına yol açması dışında binlerce ev yıkıldı ve tarım arazileri sular altında kaldı. Böylece gıda güvenliği üzerinde olumsuz bir etkisi oldu." dedi.

Muhammed, NEMA'nın acil durum kurumlarının afetlere müdahale kapasitelerini geliştirmek için destek sağlamaya kararlı olduğunu söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu

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