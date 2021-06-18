Son dakika haber! Nijerya'daki kız kolejine düzenlenen silahlı saldırıda 4 öğretmen ve 2 polis öldürüldü

Bir son dakika haberine göre Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Kebbi eyaletinde, dün silahlı kişilerce bir kız kolejine düzenlenen saldırıda, 4 öğretmen ve 2 polisin öldürüldüğü, onlarca öğrencinin kaçırıldığı bildirildi.

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Kebbi eyaletinde, dün silahlı kişilerce bir kız kolejine düzenlenen saldırıda, 4 öğretmen ve 2 polisin öldürüldüğü, onlarca öğrencinin kaçırıldığı bildirildi.

Kebbi Eyaleti Polis Komiseri Adeleke Adeyinka-Bode, yaptığı yazılı açıklamada, dün motosikletli silahlı kişilerin Kebbi eyaletine bağlı Birnin Yauri bölgesindeki Federal Kız Kolejine ateş açtığını belirtti.

"Saldırıda 2 polis ve 4 öğretmen hayatını kaybetti." ifadesini kullanan Adeyinka-Bode, saldırganların 5 öğretmeni ve çok sayıda öğrenciyi kaçırdığını kaydetti.

Öte yandan ulusal basında çıkan haberlerde, saldırıda en az 80 öğrencinin kaçırıldığı öne sürüldü.

Devlet Başkanı Muhammed Buhari, dün, ordu ve diğer güvenlik güçlerini ülkedeki terör örgütü Boko Haram ve silahlı çete üyelerine "nefes aldırmama" çağrısı yapmıştı.

Ülkede, son zamanlarda silahlı kişilerin motosikletlerle saldırılar düzenlemesi nedeniyle bazı eyaletlerde motosiklet kullanımı yasaklanmıştı.

Nijerya'nın Benue, Plateau, Katsina ve Zamfara eyaletlerinde ocaktan bu yana birçok kez öğrenciler okullardan kaçırılmıştı.

Ülkede en son 30 Mayıs'ta silahlı kişilerin Niger eyaletindeki Salihu Tanko Medresesinde düzenlediği saldırıda, 136 öğrenci kaçırılmıştı.

Nijerya'da, okulları hedef alan saldırılar nedeniyle bazı eyaletlerde eğitime ara verilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu