Son dakika haber... Nijerya'da yolcu taşıyan teknenin alabora olması sonucu en az 15 kişi öldü

Son dakika gündem haberine göre Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Niger eyaletinde, içinde yolcuların bulunduğu teknenin batması sonucu en az 15 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Niger eyaletinde, içinde yolcuların bulunduğu teknenin batması sonucu en az 15 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, Zumba bölgesi yerel şefi Mallam Adamu Ahmed, yaptığı açıklamada, Niger eyaletine bağlı Zumba bölgesindeki Shiroro Nehri'nde, yolcu ve eşya taşıyan teknenin, aşırı yük nedeniyle battığını belirtti.

Ahmed, olayda en az 15 kişinin yaşamını yitirdiğini, çok sayıda kişinin kaybolduğunu kaydetti.

Teknede 60 kişiden fazla bulunduğunu aktaran Ahmed, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.

Nijerya'da yağış sezonunda, nehirlerde tekne faciaları yaşanıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu