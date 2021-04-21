Son dakika haber! Nijerya'da yetersiz beslenme nedeniyle 81 çocuk yaşamını yitirdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber! Nijerya'da yetersiz beslenme nedeniyle 81 çocuk yaşamını yitirdi

Son dakika haber! Nijerya'da yetersiz beslenme nedeniyle 81 çocuk yaşamını yitirdi
Anadolu Ajansı / Adam Abu - Haberler | Güncel

Son dakika gelişmesine göre Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Nasarawa eyaletinde 81 çocuğun yetersiz beslenme nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi.

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Nasarawa eyaletinde 81 çocuğun yetersiz beslenme nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi.

Nasarawa Eyalet Beslenme Koordinatörü Hajiya Halima Yusuf, yaptığı açıklamada, son yıllarda özellikle çocuk beslenme ve emzirme alanlarında çabalarına rağmen, eyalette 5 bin çocuğun yetersiz beslenmeyle karşı karşıya olduğunu belirtti.

Bölgenin farklı hastanelerinde 2 binden çocuğun tedavi altına alındığını kaydeden Yusuf, 81 çocuğun yetersiz beslenme nedeniyle yaşamını yitirdiğini söyledi.

Yusuf, ülkede yetersiz beslenmeyle mücadele kapsamında hükümet ile Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) iş birliğiyle başlattığı kampanyanın devam ettiğini ifade etti.

Nijerya'da Boko Haram saldırıları nedeniyle yaklaşık 35 milyon çocuk yetersiz beslenmeye maruz kalıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu

Danimarka'nın güvenlik nedeniyle kullanmadığı AstraZeneca aşısına 4 ülke talip oldu
Danimarka'nın güvenlik nedeniyle kullanmadığı AstraZeneca aşısına 4 ülke talip oldu
Afrika'dan gelen toz taşınımı için profesörden önemli uyarı: Bugün ve yarın dışarı çıkmayın
Afrika'dan gelen toz taşınımı için profesörden önemli uyarı: Bugün ve yarın dışarı çıkmayın
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Antony Blinken Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cansu Dere İrem Derici Demet Akalın Caner Cindoruk
Spor Ali Koç Bülent Uygun Gökhan Gönül Emre Belözoğlu Oğuzhan Özyakup
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Uefa Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haber! Nijerya'da yetersiz beslenme nedeniyle 81 çocuk yaşamını yitirdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.4.2021 03:08:13. #1.15#

title