Son dakika haber... Nijerya'da yeniden başlayan polis şiddeti karşıtı protestolarda 23 kişi gözaltına alındı

Son dakika gündem haberine göre Nijerya'da geçen sene polis bünyesinde oluşturulan Özel Hırsızlıkla Mücadele Ekibine (SARS) karşı düzenlenen protestoların yeniden başlaması sonucu 23 kişi gözaltına alındı.

Nijerya'da geçen sene polis bünyesinde oluşturulan Özel Hırsızlıkla Mücadele Ekibine (SARS) karşı düzenlenen protestoların yeniden başlaması sonucu 23 kişi gözaltına alındı.

Ulusal basında çıkan haberlere göre, ülkenin ticari şehri Lagos'taki Lekki Tollgate bölgesinde düzenlenen protestonun şiddete dönüşmesi nedeniyle 23 kişi gözaltına alındı.

Lagos Eyaleti Emniyet Müdürü Hakeem Odumosu, daha önce yaptığı açıklamada, ülkede geçen sene düzenlenen ve onlarca kişinin hayatını kaybettiği SARS protestolarının yeniden başlamasına izin verilmeyeceğini açıklamıştı.

Ülke genelinde 2020'de yapılan gösteriler

Nijerya'nın Delta eyaletinde 4 Ekim 2020'de bir gencin SARS polis birimince öldürülmesi üzerine, sosyal medyada ünlüler ve aktivistlerin çağrısıyla Lagos ve başkentte başlatılan gösteriler, ülke geneline yayılmıştı.

Ülkedeki protestolarda en az 90 kişi yaşamını yitirmiş, yüzlerce kişi yaralanmıştı.

Edo, Lagos ve Ondo eyaletlerinde protestolar sırasında cezaevlerine düzenlenen baskınlarda, 2 binden fazla mahkum firar etmişti.

Ülkede protestolar nedeniyle farklı bölgelere askerler konuşlandırılmış, Lagos, Edo ve Rivers'ın da arasında bulunduğu 17 eyalette sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu