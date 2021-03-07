Son dakika haber... Nijerya'da üç tekerlekli motosiklet ile yolcu otobüsünün çarpışması sonucu 10 kişi öldü
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Son dakika haber... Nijerya'da üç tekerlekli motosiklet ile yolcu otobüsünün çarpışması sonucu 10 kişi öldü

07.03.2021 01:43 | Son Güncelleme: 07.03.2021 01:46
Son dakika haber... Nijerya'da üç tekerlekli motosiklet ile yolcu otobüsünün çarpışması sonucu 10 kişi öldü

Son dakika haberine göre Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Bauchi eyaletinde üç tekerlekli motosikletle yolcu otobüsünün çarpışması sonuncunda 10 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı.

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Bauchi eyaletinde üç tekerlekli motosikletle yolcu otobüsünün çarpışması sonuncunda 10 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı.

Ulusal Yol Güvenliği Organizasyonu Bauchi Eyalet Koordinatörü Yusuf Abdullahi, Nijerya Haber Ajansına (NAN) yaptığı açıklamada, eyaletin Azare-Katagum kara yolunda üç tekerlekli motosikletle yolcu otobüsünün çarpıştığını belirtti.

Abdullahi, motosiklette bulunan 4 kişinin ve otobüsteki 6 kişinin yaşamını yitirdiğini, 12 kişinin de yaralandığını kaydetti.

Yaralıların hastaneye kaldırıldığını ve bazılarının durumunun ağır olduğunu ifade eden Abdullahi, ölü sayısının artmasından endişe duyulduğunu dile getirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu

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