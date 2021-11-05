Son dakika haber! Nijerya'da terör örgütü ISWAP'ın düzenlediği baskında 7 polis kaçırıldı - Haberler
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Son dakika haber! Nijerya'da terör örgütü ISWAP'ın düzenlediği baskında 7 polis kaçırıldı

AA / Adam Abu - Haberler | Güncel
Son dakika haber! Nijerya'da terör örgütü ISWAP'ın düzenlediği baskında 7 polis kaçırıldı

Son dakika gündem haberi... Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeydoğusunda, terör örgütü ISWAP'ın bir otobüse yönelik düzenlediği baskında 7 polis kaçırıldı.

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeydoğusunda, terör örgütü ISWAP'ın bir otobüse yönelik düzenlediği baskında 7 polis kaçırıldı.

Ulusal basında çıkan haberler e göre, ISWAP, Borno eyaletine bağlı Damaturu-Maiduguri kara yolunda bir otobüse baskın düzenledi.

ISWAP üyeleri, baskında otobüste bulunan sivilleri serbest bırakarak 7 polisi kaçırdı.

Örgüt, son yıllarda düzenlenen operasyonlara rağmen Afrika'nın en fazla nüfusa sahip ülkesi Nijerya'da hala ciddi güvenlik sorunu oluşturuyor.

Nijerya'da terör örgütü Boko Haram'ın kurucusu Muhammed Yusuf'un oğlu Ebu Musab el-Barnawi, 2009'da babasının ölümünden sonra Boko Haram'ın sözcüsü olmuştu.

Ülkede 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren terör örgütü Boko Haram'ın 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.

Boko Haram içerisinde 2016'da başlayan liderlik krizi örgütün Barnawi ile Ebubekir Şekau arasında bölünmesine neden olmuştu. Şekau, Boko Haram'ı yönetirken, Barnawi ISWAP'ı kurarak eylemlerine devam etmişti.

AA / Adam Abu - Son Dakika Haberleri
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