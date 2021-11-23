Son dakika haber... Nijerya'da terör örgütü IPOB üyelerinin protestosunda 3 kişi hayatını kaybetti

Nijerya'nın güneyindeki İmo eyaletinde, terör örgütü ilan edilen Biafra Yerli Halkları'nın (IPOB) elebaşı Nnamdi Kanu'nun serbest bırakılması için düzenlenen protestoda 3 kişi hayatını kaybetti.

Ordu Halkla İlişkiler Müdür Yardımcısı Vekili Binbaşı Abubakar Abdullahi, IPOB üyelerinin, İmo eyaletinin Oru bölgesinde Kanu'nun serbest bırakılması için düzenlenen protesto sırasında iş yerlerini ateşe verdiğini belirtti.

Abdullahi, protestoya müdahale eden güvenlik güçleriyle IPOB üyeleri arasında çıkan şiddet olaylarında biri asker 3 kişinin hayatını kaybettiğini aktardı.

Bölgede düzenlenen protestolar nedeniyle çoğu iş yerleri kapatılırken, öğrencilerin okullara girmeleri engellendi.

Kanu'nun 27 Haziran'da yurt dışında yakalanarak Nijerya'ya getirildiği açıklanmıştı.

IPOB elebaşı Kanu, 2017'de yargılanırken eski Abia Eyalet Valisi Orji Uzor Kalu'nun yardımıyla Malezya üzerinden İngiltere'ye kaçmıştı.

Nijerya'nın Abia eyaletinde 2017'de ordu birlikleri ile IPOB üyeleri arasında gerginlik yaşanmış, eyalette sokağa çıkma yasağı uygulanmaya başlanmıştı. Olaylar sonrasında Nijerya, IPOB'yi "terör örgütü" ilan etmişti.

Öte yandan IPOB, yöneltilen suçlamaları reddederek bölgedeki bazı polis merkezlerine ve camilere düzenlenen saldırıların grup üyeleri ile ordu birlikleri arasındaki çatışmalardan yararlanan başka gruplar tarafından yapıldığını iddia etmişti.

Biafra halkının, Nijerya'nın güneyinde bağımsız Biafra devletini kurma talebiyle ayaklanması üzerine 1960'larda çıkan iç savaşta milyonlarca kişi hayatını kaybetmişti.

Ülkenin güneydoğusunda 1967'de kurulan Biafra Cumhuriyeti, iç savaş sonunda yeniden Nijerya'nın egemenliği altına girmişti. IPOB, haksız muameleye uğradıklarını gerekçe göstererek, Igbo etnik grubu merkezli bir devlet kurmak istiyor.

AA / Adam Abu - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet