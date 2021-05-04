Son dakika haber: Nijerya'da terör örgütü Boko Haram üyelerinin, Bauchi eyaletine bağlı 4 bölgeye sızdığı açıklandı
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Son dakika haber: Nijerya'da terör örgütü Boko Haram üyelerinin, Bauchi eyaletine bağlı 4 bölgeye sızdığı açıklandı

Son dakika haber: Nijerya'da terör örgütü Boko Haram üyelerinin, Bauchi eyaletine bağlı 4 bölgeye sızdığı açıklandı
Anadolu Ajansı / Adam Abu - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre Batı Afrika ülkesi Nijerya'da, terör örgütü Boko Haram üyeleri Bauchi eyaletine bağlı 4 bölgeye sızdı.

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da, terör örgütü Boko Haram üyeleri Bauchi eyaletine bağlı 4 bölgeye sızdı.

Bauchi Eyaleti Hükümet Sekreteri Alhaji Baba Sabiu, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, komşu eyaleti Yobe'den Boko Haram üyelerinin, Bauchi eyaletine bağlı Zaki, Gamawa, Darazo ve Dambam bölgelerine sızdığını belirtti.

Sabiu, Boko Haram üyelerinin, bölgelerden birinin telekomünikasyon sistemlerini tahrip ettiklerini ifade etti.

Bölgelere güvenlik güçlerinin sevk edildiğini aktaran Sabiu, olaya ilişkin 5 kişinin gözaltına alındığını söyledi.

Boko Haram üyeleri, 27 Nisan'da Niger eyaletine saldırı düzenleyerek Kaure bölgesini ele geçirmişti.

Nijerya'da Boko Haram'ın 2009'dan beri düzenlediği kitlesel terör eylemlerinde, 20 binden fazla kişi öldü.

Terör örgütü, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar gerçekleştirdi. Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

Terör saldırıları ve çatışmalar nedeniyle yüz binlerce kişi göç etmek zorunda kaldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu

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