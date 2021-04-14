Son dakika haber | Nijerya'da terör örgütü Boko Haram'ın 14 üyesi öldürüldü
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Son dakika haber | Nijerya'da terör örgütü Boko Haram'ın 14 üyesi öldürüldü

Anadolu Ajansı / Adam Abu - Haberler | Güncel
Son dakika haber | Nijerya'da terör örgütü Boko Haram'ın 14 üyesi öldürüldü

Son dakika gündem haberi... Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeydoğusunda Boko Haram'a yönelik operasyonda 14 örgüt üyesi etkisiz hale getirildi.

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeydoğusunda Boko Haram'a yönelik operasyonda 14 örgüt üyesi etkisiz hale getirildi.

Nijerya Ordu Sözcüsü Muhammed Yerima, yaptığı açıklamada, ordunun, Borno eyaletine bağlı Ngwom-Mafa kara yolunda Boko Haram'a yönelik operasyonlar düzenlediğini belirtti.

Operasyonda 14 Boko Haram üyesinin öldürüldüğünü bildiren Yerima, teröristlere ait silah ve önemli miktarda mühimmatın ele geçirildiğini söyledi.

Nijerya'da Boko Haram'ın 2009'dan beri düzenlediği kitlesel terör eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.

Terör örgütü, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar gerçekleştirdi. Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

Terör saldırıları ve çatışmalar nedeniyle yüz binlerce kişi göç etmek zorunda kaldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu

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